Salta la stretta sull'uso del cellulare alla guida. L'emendamento alla manovra che stabiliva l'inasprimento delle sanzioni per chi usa lo smartphone alla guida e' stato dichiarato inammissibile dalla commissione bilancio della Camera. Si proponeva la sospensione della patente e una decurtazione di 10 punti. Saltato anche l'emendamento che prevedeva allarmi anti-abbandono per i seggiolini dei bimbi montati in macchina.