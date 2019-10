Certosa di Trisulti, ritirata la concessione alla scuola politica di Bannon

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha annullato il provvedimento di concessione della Certosa di Trisulti all’associazione Dignitas Humanae Institute. Il provvedimento, si legge in una nota, "è giunto al termine del procedimento avviato nell’agosto 2019 dal quale è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato al momento della candidatura, l’associazione non risultava in possesso dei requisiti richiesti dal bando per la concessione a privati di immobili del demanio culturale dello Stato".