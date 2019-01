Cesare Battisti consegnato dal comunista Morales: che cosa c'è dietro

CESARE BATTISTI: LATITANZA BLOCCATA DAL COMUNISTA INDIO MORALES, ECCO PERCHE'

Criticato a sinistra in Bolivia per aver "fatto un regalo alla rete della destra mondiale", ed in particolare al suo simbolo in America Latina, Jair Bolsonaro, Evo Morales alla fine però ha consegnato lui direttamente il terrorista all'Italia, scartando con un "dribbling il presidente brasiliano" che voleva il passaggio a Brasilia, per "lasciare le impronte del suo governo sulla cattura di Battisti", come scrive sul blog su Veja.com, il giornalista e commentatore brasiliano Ricardo Noblat. Una scelta che un po' sintetizza l'atteggiamento ambivalente che l'ex sindacalista cocalero - dal 2005 alla guida della Bolivia dove "prima governavano i gringos, adesso governano gli indios", come lui stesso ha rivendicato nei mesi scorsi in un discorso in Argentina - sta adottando verso il nuovo, ingombrante, vicino. All'inizio dell'anno aveva già fatto discutere che Morales fosse stato l'unico dei pochi superstiti leader di quell'onda rossa che, anni fa, aveva travolto l'America Latina, a partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente brasiliano. "Bolivia e Brasile sono vicini per la vita, pur rispettando le nostre differenze abbiamo l'obbligo di lavorare insieme a beneficio dei nostri Paesi", si era difeso al ritorno da Brasilia Morales in un tweet in cui faceva gli auguri alla nuova amministrazione.

GLI AFFARI SULL'ASSE BOLIVIA-BRASILE DIETRO L'AVVICINAMENTO TRA MORALES E BOLSONARO

A muovere la scelta di Morales, sottolineano alcuni analisti, sono motivi di ragione economica, dal momento che la Bolivia esporta quasi metà del suo gas in Brasile, sulla base di contratti ventennali che quest'anno sono in scadenza e quindi nei prossimi mesi dovranno essere rinnovati in negoziati che, considerate le inclinazioni ideologiche opposte dei due governi, si prospettano tutti in salita. Morales spera comunque di ottenere condizioni vantaggiose, anche per contrastare calo di popolarità e problemi economici nell'anno in cui, il prossimo ottobre, potrà candidarsi ad un quarto mandato, dopo aver ottenuto la luce verde della Corte Suprema contro le proteste di incostituzionalità dell'opposizione. D'altronde Bolsonaro ha usato più volte l'esempio di Morales per giustificare il suo tentativo di integrazione, secondo molti analisti "forzata", dei numerosi indios che vivono nelle aree rurali e amazzoniche del Brasile. "In Bolivia, proprio accanto al Brasile, abbiamo un indio che è presidente, quindi perché gli indios in Brasile devono essere trattati come uomini preistorici?", aveva detto Bolsonaro poco dopo la sua elezione, perorando la causa dell'apertura agli investimenti delle aree che ha tolto alla gestione delle comunità degli indigeni, affidandole al ministro dell'Agricoltura, che è una leader dei latifondisti. Insomma, la consegna dopo decenni di latitanza di Cesare Battisti, potrebbe essere intrecciata ai complessi legami politici ed economici tra i due paesi sudamericani che contro ogni pronostico, visto che da una parte c'è un presidente considerato di estrema destra e dall'altra parte uno di estrema sinistra, sembrano coesistere e collaborare in maniera proficua.