Charlie, Bambino Gesù: dall'ospedale di Londra no al trasferimento

"Sono stata contattata dalla mamma di Charlie, una signora molto determinata, che mi ha chiesto di verificare la possibilita' che questa cura venga fatta, i nostri medici stanno approfondendo questa possibilita'. Pero' l'ospedale ci ha detto che il board per motivi legali non puo' trasferire il bambino da noi". Cosi' Mariella Enoc, presidente dell'ospedale Bambino Gesu', a margine della presentazione della relazione sanitaria e scientifica del nosocomio romano, in merito al caso del bimbo inglese ricoverato a Londra. "E' difficile dire se c'e' accanimento terapeutico o no - ha aggiunto Enoc - mi astengo da ogni giudizio, dico solo che noi possiamo accogliere qui il bambino e accompagnarlo come ci ha chiesto la mamma. Ma il board dell'ospedale di Londra dice che non si puo'".