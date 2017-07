Charlie, entro le 12 di giovedì via il tubo che lo fa respirare

Charlie: giudice, giovedì entro 12 tolto tubo che fa respirare

Il giudice Nicholas Francis, della sezione minorile dell'Alta Corte di Giustizia di Fleet Street a Londra, ha deciso che il piccolo Charlie G., 11 mesi, affetto da una rarissima e letale malattia degenerativa (sindrome di deplezione del Dna mitocondriale, che blocca lo sviluppo di tutti i muscoli) non potra' essere traferito a casa dei genitori per morire, per le difficolta' tecniche di spostare le macchine che lo tengono in vita, ma sara' spostato in una struttura per malati terminali (hospice). Qui entro domani alle 12 locali, se non ci saranno sviluppi, il piccolo sara' estubato, ossia staccato dalla macchina che ventila i polmoni e lo fa respirare. Il giudice ha deciso di tenere segreto il nome della struttura e che solo dopo il decesso del piccolo la notizia sara' data al pubblico.

Nella diretta Sky News chiarisce che il giudice Francis ha intimato ai genitori di trovare un accordo entro domani alle 12 (le 13 in Italia) con i medici del Great Hormond Street di Londra, che lo hanno in cura dalla nascita. In caso di mancato accordo Charlie sara' appunto trasferito in un istituto per malati terminali. L'unica altra opzione che resta quindi ai genitori e' lasciarlo morire nell'ospedale dove si trova perche' non sara' consentito loro di riportare a casa il piccolo.