Charlie Hebdo, delinquenti in redazione

Se l’Occidente non fosse avviato tragicamente verso un tramonto esponenziale ci sarebbe da indignarsi e fermarsi a riflettere seriamente.

Invece lo facciamo en passant con l’indignazione dovuta al ripetersi dello stesso episodio.

Charlie Hebdo, il giornalaccio che si definisce satirico e che invece è una accolita di delinquenti che godono a sberleffare le disgrazie altrui ha colpito ancora e lo ha fatto ancora sul sisma italiano.

Dopo le vignettaccie sul terremoto estivo non ha trovato di meglio che replicare una vignetta orripilante sulla slavina che ha colpito l’ Hotel di Campo Imperatore.

In nome della sa tira naturalmente.

E siamo sicuri che ci sarà qualche imbecille che gli darà anche ragione perché a loro è permesso scherzare su tutto come sulle vignette in cui la trinità cattolica si sodomizzava a vicenda.

Papa Francesco non deve averla vista quando ebbe parole di conforto per la strage subita dalla redazione perr mano islamica.

E se qualcuno saltasse fuori prendendo per i fondelli quell’episodio forse servirebbe a far capire loro quanto si possa essere stupidi in nome dei “valori” invertiti dell’Occidente.

E magari se il nostro Ministro Alfano si facesse sentire, mostrando quegli attributi di cui Berlusconi disse che gli facevano difetto, presso l’Ambasciata francese non sarebbe male.