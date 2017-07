Charlie, Trump: "Pronto ad aiutare"

"Se possiamo aiutare, saremo felici di farlo". Dopo il Papa, sul caso Charlie Gard, il bimbo britannico di dieci mesi affetto da una rara e incurabile malattia genetica, è intervenuto anche Donald Trump, il presidente Usa, il paese in cui Chris Gard e Connie Yates, genitori del piccolo, volevano portare Charlie alla ricerca di nuove cure.

Insieme alla proposta del numero uno della Casa Bianca è arrivata anche quella dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che si è detto "pronto ad accoglierlo". A darne notizia è stata la presidente della struttura capitolina Mariella Enoc: "Ho chiesto al direttore sanitario di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il neonato, se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie presso il nostro ospedale. Sappiamo che il caso è disperato e che, a quanto risulta, non vi sono terapie efficaci. Siamo disponibili ad accogliere il loro bambino presso di noi, per il tempo che gli resterà da vivere".

Conclude infine la presidente del Bambino Gesù: "difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d'amore che dio affida ad ogni uomò. Le parole del santo padre, riferite al piccolo charlie, ben riassumono la mission dell'ospedale bambino gesù".

Charlie è da tempo al centro di una querelle giudiziaria. Lo stato della sua malattia - la sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, una patologia che causa un progressivo e inesorabile indebolimento muscolare, di cui si conoscono solo 16 casi al mondo - ha spinto dottori e tribunali britannici a sentenziare che per il piccolo non ci sono più speranze. Ma i suoi genitori non si arrendono: non vogliono spegnere le macchine che lo tengono in vita.