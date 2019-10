Chieri, 5 bimbi investiti davanti all'asilo da un Suv parcheggiato senza freni

È intubato in prognosi riservata il bimbo di due anni e mezzo investito stamattina davanti all'asilo "La Casa nel Bosco" di Chieri, nel Torinese, da un'auto condotta - dal padre della proprietaria della struttura - che mentre procedeva a marcia indietro lo ha travolto insieme ad altri due bambini. Il piccolo ha riportato un trauma cranico, toracico e addominale e sarà sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Ferite piú lievi per gli altri due bambini coinvolti, trasportati in ospedale con codice giallo e verde.