Chioggia, spiaggia 'fascista', Salvini: "Pronto a difendere Gianni Scarpa"

"Indagato per "apologia di fascismo" Gianni Scarpa, titolare dello stabilimento balneare Punta Canna di Chioggia. Pazzesco. Lasciate lavorare in pace la gente! Con assassini, spacciatori e clandestini a spasso, lo "stato italiano" processa le idee. Mettendomi a disposizione di Gianni per un'eventuale difesa legale, mi viene voglia di andare a trovarlo a Chioggia". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Facebook, concludendo il post con gli hashtag #pdacasa e #leideenonsiprocessano.

GIANNI SCARPA SOTTO INCHIESTA

Gianni Scarpa, il gestore della spiaggia fascista "Punta Canna" di Chioggia, è indagato dalla Procura della Repubblica di Venezia. Il suo nome è iscritto nel fascicolo d'inchiesta aperto dai magistrati dopo la denuncia trasmessa dalla Digos sui cartelli esposti nel lido balneare e sui deliranti discorsi "anti democratici" e "inneggianti al regime" che Scarpa, sabato scorso, ha pronunciato e diffuso per tutta la spiaggia attraverso gli altoparlanti. Il reato ipotizzato è lo stesso per il quale gli agenti della questura hanno denunciato il responsabile dello stabilimento: apologia di fascismo (violazione della legge Scelba). Nel fascicolo sul tavolo del procuratore capo Bruno Cherchi e del sostituto procuratore Francesca Crupi (titolare dell'indagine) - assieme alle immagini dei manifesti del Duce, dei saluti romani, dei rimandi alle leggi del Ventennio - sono confluiti anche gli audio pubblicati da Repubblica, che ha sollevato il caso Chioggia.

"La democrazia mi fa schifo". "Sono totalmente antidemocratico e sono per il regime. Ma non potendolo esercitare fuori da casa mia, lo esercito a casa mia". "A casa mia si vive in totale regime". "Io sono per lo sterminio totale dei tossici". Frasi che il gestore del lido ha sparato al microfono sabato pomeriggio dal suo ufficio al lido: un capanno arredato con cimeli e gadget fascisti, e persino un cannone, e le pareti esterne tappezzate da cartelli con le "regole" ("ordine, pulizia, disciplina"; "la legge della giustizia nasce dalla canna del fucile"). Dopo la denuncia del nostro giornale e l'arrivo domenica mattina a Punta Canna della Digos e della polizia scientifica, lunedì, il prefetto di Venezia, Carlo Boffi, ha ordinato a Scarpa di rimuovere tutti i simboli, le frasi, i cartelloni e quant'altro faccia riferimento al fascismo.

Nel provvedimento consegnato al gestore del lido gli è fatto divieto anche di diffondere con gli altoparlanti discorsi che esaltano la dottrina fascista. Questo - appunto - nel rispetto delle leggi Scelba e Mancino, che stabiliscono come l'apologia del fascismo e del razzismo sia reato. Ora i cartelloni e le frasi che Scarpa, per giustificarsi, ha definito "semplici goliardate", finiscono al vaglio dei magistrati veneziani. Un passaggio formale che potrebbe avere conseguenze non solo penali. Con l'apertura del fascicolo a carico del gestore di "Punta Canna" - unitamente all'ordinanza già disposta dal prefetto - l'amministrazione comunale di Chioggia potrebbe a questo punto revocare la concessione demaniale del lido.