Cibo per bambini pericoloso, sequestrate 256 confezioni di dolciumi

Il Nucleo Antifrodi di Salerno, a seguito verifica presso biscottificio ubicato nella provincia di Salerno, procedeva al sequestro di 256 confezioni di dolciumi destinate alla commercializzazione per l’infanzia. L’attenzione dei militari si è incentrata sulla carenza, in etichetta, delle informazioni addizionali obbligatorie – previste dalle norme di settore- per alcuni coloranti presenti nel prodotto che possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

La sicurezza dell’alimentazione dei piccoli consumatori è un bene prezioso e prioritario, in relazione ai molteplici fabbisogni nutrizionali specifici e alla delicatezza delle plurime implicazioni della salute dei bambini. Nel caso specifico, il riportare la dicitura obbligatoria in etichetta avrebbe potuto dare piena consapevolezza al consumatore degli effetti collaterali che i coloranti, presenti nei biscotti, avrebbero potuto causare ai loro “piccoli”.