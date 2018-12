Previsioni meteo, ciclone di Santa Lucia: maltempo e neve anche in pianura

Aria fredda di origine polare in queste ore ha raggiunto l’Italia provocando un sensibile abbassamento delle temperature; ora dall’Atlantico arriveranno due perturbazioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dalle primissime ore di Giovedì 13, giorno di santa Lucia, un vortice ciclonico si posizionerà sul medio/alto Tirreno facendo peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud.



Le precipitazioni al Nord potranno risultare nevose anche in pianura, soprattutto sull’Emilia come a Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, miste a neve in Veneto come a Padova, mentre qualche ora di neve potrebbe interessare Vicenza. Fioccate deboli attese anche in Piemonte, come a Torino. La neve potrebbe cadere a quote prossime alla pianura anche in Toscana, come ad Arezzo, o quanto meno a quote collinari. Rovesci e temporali invece interesseranno le coste tirreniche dal Lazio alla Campania, anche con possibili grandinate e la formazione di trombe marine. La neve sugli Appennini cadrà sopra i 900-1000 metri.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che il ciclone di santa Lucia sarà seguito da un’altra perturbazione atlantica che Venerdì 14 porterà ancora maltempo al Centro e in Emilia qui con neve copiosa in pianura. Piogge andranno ad interessare anche la Sicilia; più soleggiato il tempo al Nordovest anche se molto freddo.