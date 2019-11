Previsioni meteo, ciclone sull’Italia: piogge, nubifragi e neve

Non accenna a fermarsi il treno di cicloni che ormai da quasi venti giorni sta provocando numerose ondate di maltempo sull’Italia. Oggi l’ennesimo vortice alimentato da correnti più fresche oceaniche e sospinto da venti di Scirocco porterà maltempo su mezzo Paese.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avvisa che al Nord piogge diffuse bagneranno tutte le regioni risultando più abbondanti e sotto forma di locali nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte settentrionale. Non mancheranno le nevicate, ancora diffuse su tutto l’arco alpino a partire dai 1200 metri circa, localmente a quote più basse sul Piemonte sudoccidentale e sui rilievi liguri. Spostandoci al Centro i temporali flagelleranno Toscana e Lazio, come a Firenze e Roma, al mattino anche la Sardegna. Il maltempo raggiungerà anche il Sud dove una forte linea temporalesca attraverserà la Sicilia per poi raggiungere la Calabria meridionale e quindi il Salento.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che mercoledì il tempo andrà lentamente migliorando, soprattutto nelle seconda parte della giornata. Ma non illudiamoci, già da giovedì e poi venerdì piogge e temporali torneranno a interessare il Nordovest e le regioni tirreniche. In anteprima il team annuncia l’arrivo di un altro ciclone per il weekend, che dovrebbe puntare il Sud Italia provocando un violenta ondata di maltempo su Sicilia e Calabria.