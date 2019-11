Cina, in Asia approda la collezione d'arance rosse italiane

La raccolta delle arance rosse coltivate in Sicilia inizierà a dicembre. In attesa della nuova stagione agrumaria iniziano gli eventi mondiali e le occasioni di incontro con i buyers internazionali, soprattutto con quelli che operano nei mercati cinesi e che potranno contribuire all’ampliamento dell’export in Asia.

Il primo appuntamento è l’ FHC China, è l’evento che si terrà dal 12 al 14 Novembre a Shanghai attirerà l’attenzione di oltre 120 mila operatori alla ricerca di novità, è un crocevia molto importante per gli specialisti del settore Food and Beverage provenienti da tutto il mondo.

Qui sarà presentata ai cinesi la collezione di arance rosse prodotte in Italia da Oranfrizer, la pioniera di questo mercato che nel 2019 con un test portato a termine con successo ha esportato via nave nel Paese del Sol Levante 3 containers di agrumi, le 60 tonnellate di arance rosse italiane sono esaurite in pochi giorni.

Quest’anno l’offerta per il mercato cinese potrà essere diversificata e l’export potrà essere attivo sin dall’inizio della stagione agrumaria.

Tarocco Ippolito, Tarocco Sciara, Tarocco Meli e Tarocco Sant’Alfio sono i capolavori dell’agrumicoltura italiana di cui si parlerà in Asia, gli operatori del settore durante l’FHC conosceranno meglio le diverse arance rosse che, una dopo l’altra da dicembre a maggio, maturano nella piana dell’Etna, e di ognuna scopriranno le peculiarità. I frutti dell’arte praticata in Sicilia da Oranfrizer da oltre 50 anni rappresentano un patrimonio naturale di una terra unica, la Sicilia, e grazie all’innovazione e all’evoluzione commerciale in atto saranno sempre più orientati a raggiungere nuovi mercati oltre i confini d’Europa.

L’FHC China è uno dei nuovi passi in avanti in Asia per Oranfrizer che in questa sede sarà l’impresa italiana rappresentante del progetto internazionale del Centro Servizi Ortofrutticoli “The European Art of Taste”, nato per valorizzare e potenziare in Asia la conoscenza e la performance dei frutti unici, endemici ed eccellenti che solo l’Italia può vantare.

Oranfrizer sta investendo sul futuro degli agrumeti in Sicilia, ha certificato circa 25 ettari in più rispetto alla scorsa stagione, con l’intento di accrescere le esportazioni in Cina. La raccolta e la distribuzione della prossima stagione si estenderanno da dicembre a maggio, un arco di tempo ampio apprezzato dagli importatori; sia nel 2018 che nel 2019 le arance rosse più tardive sono state sui mercati italiani ed esteri persino durante la prima settimana di giugno.

“Il nostro primo mercato da soddisfare sarà sempre quello italiano, è il più importante che serviamo, siamo contemporaneamente orientati all’export di alta qualità – afferma Nello Alba, Ceo di Oranfrizer – nel primo semestre del 2019 abbiamo aperto uno dei mercati più importanti e difficili da raggiungere, quello cinese. Durante il test le 60 tonnellate di arance rosse che abbiamo attentamente selezionato e spedito dall’Italia sono state distribuite a Pechino, Shanghai, Ningbo e Guangzhou. Visti i buoni risultati, qui in Sicilia, abbiamo investito in campo per aumentare l’offerta. Abbiamo adeguato e ampliato le produzioni al fine di coprire la domanda di tutti i nuovi mercati. Nel 2020 saranno disponibili circa 500 tonnellate di arance rosse in più rispetto all’anno scorso”.