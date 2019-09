Cina, incendio in fabbrica: 19 morti, 3 feriti

E’ di 19 morti e tre feriti il bilancio di un incendio avvenuto in una fabbrica di Ninghai, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. L’incendio, hanno confermato le autorità locali dal loro account sulla piattaforma di social media Weibo, si è sviluppato nella giornata di domenica in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities. Otto persone sono state salvate dalle fiamme e tre di queste sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate. In Cina non sono infrequenti gli incidenti industriali: tra i più gravi avvenuti di recente, a marzo scorso un incendio a un impianto chimico nella provincia orientale del Jiangsu ha provocato la morte di 78 persone e centinaia di feriti.