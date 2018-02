Cina: minivan contro la folla a Shanghai, 18 feriti

Un minivan si e' schiantato contro la folla in una delle aree piu' affollate di Shanghai, nella mattina di oggi, provocando diciotto feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo riferiscono le autorita' locali tramite Weibo, la piattaforma di social network piu' utilizzata in Cina. L'incidente e' avvenuto intorno alle nove del mattino, ora locale, le due del mattino in Italia, secondo quanto scrive la municipalita' di Shanghai. Secondo le prime ricostruzioni, il van e' salito sul marciapiede all'incrocio tra la Nanjing Lu e piazza del Popolo, una delle zone piu' trafficate della metropoli cinese falciando i passanti, e ha terminato la corsa di fronte a un caffe' Starbucks. Il veicolo avrebbe preso fuoco, ma le fiamme sono state presto estinte dall'intervento dei vigili del fuoco, come mostra uno dei primi video dell'incidente diffusi on line. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e la causa dell'incidente e' oggetto di indagine.