Cina: modificò il Dna delle bimbe, scienziato rischia pena di morte

Cina: modifico' Dna bimbe, scienziato rischia pena di morte

Lo scienziato cinese He Jiankui, che nel novembre scorso aveva annunciato di aver contribuito alla nascita di due gemelline geneticamente modificate, rischia la pena di morte. Lo riferisce il Telegraph. Dopo aver annunciato al mondo la sua iniziativa l'anno scorso, He ha ricevuto minacce di morte, le sue attivita' di ricerca sono state sospese e Pechino ha lanciato un'indagine: secondo alcuni colleghi nel Regno Unito, He potrebbe essere accusato dalle autorita' di abuso d'ufficio e corruzione, incriminazione che in Cina e' punita con la pena di morte. A dicembre lo scienziato e' sparito: da allora e' confinato in un appartamento governativo a Shenzhen, soggetto a una forma di arresti domiciliari.

"Tutto lascia pensare che si trovi in un appartamento di proprieta' dell'universita' dove si trovano un gran numero di guardie armate. Non e' chiaro se sia agli arresti domiciliari o siano li' per proteggerlo: sospetto entrambe", ha affermato Robin Lovell-Badge del Francis Crick Institute di Londra, che ha organizzato il summit dove He fece l'annuncio della sua impresa nel novembre scorso. "C'e' un'indagine ufficiale guidata dai ministri di Scienza e Salute, molte persone probabilmente perderanno il lavoro. Non e' stato l'unico coinvolto in questa cosa ovviamente, del resto come avrebbe fatto a fare tutto questo lavoro?". Secondo Crick, lo scienziato cinese "potrebbe essere accusato di ogni genere di corruzione, ed essere colpevole di corruzione in Cina in questi giorni non e' auspicabile. In tanti ci hanno rimesso la vita per corruzione".