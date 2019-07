Almeno sei persone sono morte e altre 190 hanno riportato ferite da un tornado che ha attraversato la città di Kaiyuan, lo annuncia l'agenzia di stampa Xinhua. Il tornado ha colpito intorno alle 5,15 del pomeriggio ora locale (circa le 3 di notte in Italia) e ha colpito in città per circa un quarto d'ora. Abbastanza tempo per distruggere circa 180 ettari di coltivazioni e danneggiare seriamente oltre 4.300 case, frantumando finestre e abbattendo muri.