Alain Delon, colpito da un ictus lo scorso mese di giugno, sta bene. Le condizioni dell'attore, ha riferito il figlio Anthony, sono "perfette e stabili, secondo i medici". L'attore ha avuto un malore tre settimane fa, ed e' stato curato in terapia intensiva in Svizzera. Al festival di Cannes di quest'anno a Delon è stata assegnata la Palma d'oro d'onore, in omaggio alla sua "magnifica presenza nella storia della settima arte".