Cinema: Corleone finanzia film su omicidio Mattarella, polemiche

Cinema: film su Piersanti Mattarella finanziato da Corleone

Il comune di Corleone contribuirà al finanziamento del film sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sui Social esplode la polemica, tra favorevoli e contrari."Ritengo sacrosanta - spiega il sindaco del paese Nicolò Nicolosi - l'idea di contribuire alla realizzazione del film "Il delitto Mattarella" scritto e diretto dallo scrittore e regista Aurelio Grimaldi". Immediato il tam tam dei commenti. "Un altro film sulla mafia aumenterebbe discredito sul nostro paese" - scrive qualche utente. Dice la sua anche Maurizio Pascucci, consigliere comunale e candidato sindaco sconfitto del Movimento 5 stelle alle ultime amministrative, finito al centro delle polemiche per essersi fatto una foto con il nipote di Bernardo Provenzano alla vigilia del voto: "No alla mensa scolastica per i bambini, si' alla produzione di un film: sono scelte con gli stessi soldi...".

Le riprese inizieranno l'11 marzo, verrà ricostruita la vita del presidente della Regione, ucciso dalla mafia siciliana il 6 gennaio 1980, sara' prodotto dalla societa' "Arancia Cinema srl" e coprodotto dalla Regione siciliana mentre il cast sara' composto da alcuni attori siciliani tra cui Leo Gullotta, Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pino Caruso, Lucia Sardo e Giulia Jelo. Il comune patrocinera' il film, contribuendo con 25 mila euro, ma anche agevolando "l'assunzione di attori e figuranti locali tramite bando pubblico. Il film - prosegue il sindaco - sara' presentato al Festival di Venezia, io penso che se il Comune non avesse aderito a questo progetto avremmo mandato un messaggio davvero cattivo. E' vero, che per anni si e' parlato male di Corleone, deformandone i racconti - aggiunge - ma questo film sara' sulla storia di Piersanti Mattarella, un personaggio di indubbio valore civile". Il Comune "investira' soltanto 15 mila - conclude - gli altri 10 li sosterra' il Consorzio per lo sviluppo e la legalità. La proiezione - conclude Nicolosi - sarà gratuita subito dopo l'uscita nazionale o in sala per tutti i cittadini di Corleone".