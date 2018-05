Cinque alpinisti italiani morti sulle Alpi svizzere. Tragedia nel bellunese

Incidenti montagna: due italiani morti sulle Alpi bellunesi

agedia sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi, dove stamani sono stati trovati i corpi di due giovani scialpinisti. Si tratta di Enrico Frescura, 31enne nato a Pieve di Cadore e residente a Domegge, e Tiziano Marengon, 28enne anche lui nato a Pieve e residente a Farra d'Alpago. Appartenevano entrambi al Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. I due stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. A dare l'allarme, alle 8.30 circa, altri tre alpinisti che stavano risalendo il canale. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto il luogo dell'incidente. Le salme sono state recuperate con il verricello e trasportate fino al carro funebre, che le ha accompagnate alla cella mortuaria di Pieve di Cadore. Sul posto anche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore, che espresso il suo "immenso dolore" per la tragedia. Il Soccorso alpino e speleologico Veneto "piange i suoi ragazzi e si stringe alle loro famiglie".

Cinque alpinisti morti sulle Alpi svizzere: tutti italiani

Sono tutte italiane le cinque vittime della tragedia verificatasi ieri nelle Alpi svizzere. E' quanto si apprende dalla Farnesina. Ancora ignota l'identita' della quinta persona deceduta. Il ministero degli Esteri non conferma comunque neanche i nomi delle altre quattro vittime, per rispetto alla famiglie alle quali e' comunque pronta a fornire tutta l'assistenza neces

Svizzera: i morti sulle Alpi svizzere sono italiani

Sono tutte italiane le vittime della tragedia consumatasi ieri sulle Alpi svizzere tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon mentre si trovavano sulla Haute Route Chamonix-Zermatt. Oltre alla guida alpina Marco Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera resa nota nella tarda serata di ieri, le altre tre vittime sono tutte bolzanine, molto conosciute negli ambienti del Cai. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello Alberti, di 53 anni e di sua moglie Gabriella Bernardi di 52.

Volevano portare a termine una delle escursioni alpinistiche e sci-alpinistiche piu' entusiasmanti di tutta la catena alpina, la Haute Route da Chamonix (Francia) a Zermatt (Svizzera) lunga 180 chilometri, ma l'improvvisa bufera che gli ha costretti a trascorrere la notte all'addiaccio e' stata fatale per cinque alpinisti, quattro di essi italiani. Diversi scialpinisti si trovano ricoverati in gravi condizioni di ipotermia negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna. La tragedia a 3.270 metri di altitudine tra la Pigne d'Arolla e il Monte Collon nella notte tra domenica e ieri mattina. Il gruppo formato da 14 persone di nazionalita' italiana, tedesca e francese era atteso ai 3.160 metri di Cabane des Vignettes in territorio svizzero ma non e' mai arrivato. Morti per il grave stato di assideramento nel quale versavano, la nota guida alpina comasca Marco Castiglioni, 59 anni che da alcuni anni viveva in Canton Ticino assieme alla moglie di origini bulgare con la quale organizzava escursioni in montagna, e tre soci del Cai di Bolzano, il commercialista bolzanino Marcello Alberti di 53 anni, sua moglie Gabriella Bernardi, 52, direttrice da oltre sei anni delle risorse umane della Thun (la famosa azienda che produce gli angioletti in ceramica), e l'insegnante bolzanina Elisabetta Paolucci di 44. I soccorritori, arrivati in quota con il supporto di ben sette elicotteri, raccontano che le condizioni meteo erano pessime con la temperatura sotto i cinque gradi, raffiche di vento che hanno raggiunto i 79 chilometri orari e precipitazioni nevose. Inizialmente l'allarme, arrivato alle ore 6,30 di lunedi' mattina, parlava di una persona in difficolta' ma una volta giunti sul posto i soccorritori si sono ritrovati davanti a una situazione drammatica con ben 14 persone coinvolte.