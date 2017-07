Cinque miliardi spesi per i migranti in un'Italia isolata e senza idee

Noi italiani spendiamo quasi 5 miliardi per i migranti che stanno sbarcando sulle nostre coste e che a fine anno raggiungeranno l'imponente numero di 200000 unità.

Siamo di fronte, in ogni caso, a due cifre enormi. Soprattutto la spesa allocata dal Governo risulta ancora più evidente nella sua dimensione se paragonata a quanto l'Europa stanzia per il tema migranti per tutti i paesi : qualcosa come 2.6 miliardi.



ITALIA E MIGRANTI. LA SPADA DI DAMOCLE PER LE ELEZIONI



E nonostante il grande cuore del nostro paese la corda della disponibilità a 360 gradi si sta sfilacciando in maniera rapidissima tanto che il tema migranti sarà la spada di Damocle appesa sulla testa di tutte le formazioni politiche alle prossime elezioni.

Ovviamente il tema migranti non ha un'unica e nemmeno facile soluzione ma quello che sta avvenendo è il contrario di quello che il buon senso suggerirebbe. Infatti la soluzione più logica sarebbe quella europea , purtroppo per l'Italia non si riesce a percorrerla.

ITALIA E MIGRANTI.IL NOSTRO PAESE ISOLATO



Anzi più il tempo passa e il nostro paese è sempre più isolato.

Grandi pacche sulle spalle di ipocrita solidarietà ai meeting europei e poi decise chiusure e no secchi su tutte le proposte del nostro Governo.

Vogliamo chiudere temporaneamente i porti alle navi ONG straniere, non se ne parla.

Timidamente minacciamo di dare visti temporanei ai migranti per permettergli una libera circolazione, apriti cielo. L'Austria solidale paventa di chiudere il Brennero e la verde Ungheria del 'moderato' razzista Victor Orban ci urla lezioni di accoglienza comprando la malta per i suoi muri.

Allarghiamo a Ventimiglia il nostro campo d'accoglienza e al contempo l'europeista Macron, chiude proprio lì la frontiera e persegue penalmente chi aiuta i migranti.

ITALIA E MIGRANTI. MANCA UN MODELLO STRATEGICO

Purtroppo a complicare un qualcosa già di per sé complicato si aggiunge l'evidente mancanza, da parte delle forze politiche nostrane di un modello strategico che permetta almeno di capire la direzione corretta. Un modello solidale verso le persone che arrivano e rispettoso del popolo italiano. Mai come ora questo popolo di gente aperta alla diversità si è sentita poco rispettata è tutelata dal proprio Governo.

A onor del vero l'unico che tenta una difesa nazionale sembra essere al momento Matteo Salvini.

Molto probabilmente ( così come emerge dai primi sondaggi) questa sua posizione di difesa dei cittadini italiani potrebbe essere premiata alle elezioni di primavera.

In questa confusione nascono e muoiono le idee più estemporanee: dagli accordi fantasma con le tribù libiche, all'aumento dei centri di accoglienza, all'aiutiamoli a casa loro, per finire con l'accanimento terapeutico sulla legge dello Ius Soli. Una legge di cui la maggioranza degli italiani non sentiva alcun bisogno mentre però il PD e per la politica più amata dagli italiani (dopo la Fornero )Laura Boldrini, ne hanno fatto una ragione di stato .

ITALIA E MIGRANTI. SOLO FALLIMENTI

La cruda realtà presenta, sul tema migranti, risultati fallimentari per il nostro Paese. Tra questi aumento della spesa a livelli importanti, centri di accoglienza al collasso dove i migranti sopportano l'insopportabile, assorbimento in Italia di manodopera di bassissimo profilo ( dai raccoglitori di pomodori ai manovali). Al contrario gli ingegneri della buona borghesia siriana vengono contattati dai selezionatori tedeschi direttamente nei centri di accoglienza in Libia.

Uno sfascio totale sapendo perfettamente che se le guerre in Siria e Libia continueranno i flussi migratori non saranno più un'emergenza ma la normalità.

E se non riusciamo ora a gestire l'emergenza, la normalità del domani potrebbe affossarci.

E tutto questo sarà così fino a quando non avremo politici nostrani lungimiranti e non attaccati al prossimo voto e soprattutto un modello europeo condiviso.

Ma con i protagonisti di questa Europa purtroppo è solo utopia.