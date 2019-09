Una serie di esplosioni in una base militare turca a Cipro del Nord ha danneggiato un hotel nelle vicinanze, ferendo 12 persone e provocando l'evacuazione dei turisti terrorizzati. L'incidente è avvenuto a Catalkoy, a ovest di Kyrenia: le esplosioni sono avvenute nell'arco di tre ore in un deposito di armi e hanno provocato un incendio. L'hotel colpito è l'Acapulco, categoria lusso. Delle dodici persone ferite, due restano ricoverate in ospedale.