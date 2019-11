Cittadinanza onoraria alla Segre, da Biella arriva un altro 'no' da Lega e FdI

Cittadinanza onoraria alla Segre, Biella la nega. E' polemica

Dopo il 'no' di Pescara è arrivato anche quello del Consiglio comunale di Biella, sulla mozione delle liste civiche Buongiorno Biella e Le persone al centro che hanno chiesto di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, definita "testimone della tragedia dell'olocausto e interprete dei valori di giustizia e di pace tra gli esseri umani". Accolta in modo favorevole da Movimento 5 Stelle e Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia l'hanno bocciata definendola "strumentale". "Nulla contro la senatrice Segre - dice Alessio Ercoli, capogruppo della Lega, che a Biella esprime anche il sindaco – : la mozione presentata credo sia avvilente nei suoi stessi confronti. Biella lo sta facendo solo sull'inutile onda del consenso".

Segre, ambasciatore d'Israele: "Lo stato d'Israele è con te"

"Voglio mandare un grande abbraccio a Liliana Segre. Lo stato d'Israele e la società israeliana sono con te. Apprezziamo il tuo lavoro". Lo ha detto l'ambasciatore d'Israele in Italia, Dror Eydar, a Firenze per l'apertura del Consolato onorario. "Liliana Segre - ha affermato Eydar - è un modello per tutti noi. E' passata attraverso la tragedia della Seconda guerra mondiale e negli ultimi decenni è diventata anche un insegnante per tanti italiani. Ha la sua opinione in tante materie, è molto coraggiosa e non penso che qualche centinaia di teppisti possa fermarla. Neppure i nazisti sono riusciti a fermarla e non potrà nessun altro". "Penso - ha detto l'ambasciatore israeliano - che la società italiana sia democratica e dal mio punto di vista c'è un pieno consenso contro l'antisemitismo e i reati d'odio. In molte altre società abbiamo problemi ma supereremo anche questi".