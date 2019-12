Clima, Greta Thunberg a Torino: "Non possiamo fermarci, non è un'opzione"

"Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un’opzione". Così Greta Thumberg dal palco a Torino dove sta intervenendo al 50esimo sciopero per il clima organizzato dai ragazzi del capoluogo piemontese. "Non è giusto - ha detto l' attivista - che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro".

"Torino, credo sia meravigliosa. Questa è la prima volta che vengo qui e sono molto impressionata". Così Greta Thunberg in una breve conferenza stampa, prima del suo intervento dal palco a Torino. "E' veramente bellissima - ha aggiunto - anche se sfortunatamente non ho potuto spendere molto tempo a fare la turista ma sono molto felice di essere qui". Greta ha poi detto: "dopo questo andrò a casa, con ancora un paio di tappe lungo la strada e arrivero' prima di Natale". Poi confessa "Dopo mi prenderò una pausa durante le vacanze, perché bisogna prendersi delle pause, bisogna riposare. Non so quanto durerà la pausa, non troppo, ma abbastanza per essere ben riposata".