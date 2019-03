Clima, tutte le Greta Thunberg del mondo. La rivoluzione è rosa

Clima, Greta Thunberg non è la sola: tutte le ragazze paladine dell'ambiente

"Oggi è probabilmente l'inizio di qualcosa di nuovo, qualcosa di molto eccitante, qualcosa che stansuccedendo, dopotutto". Queste le parole di Luisa Neubauer, una ragazza tedesca poco più che ventenneche si è distinta negli anni per la lotta ambientale. Non c’è solo Greta Thunberg, la giovane attivista svedesedi cui tutti parlano, a difendere con le unghie e coi i denti questo nostro pianeta malato. Tante giovani, tante piccole grandi donne, unite per chiedere ai governi politiche più serie contro il riscaldamento globale. Ieri alla manifestazione globale “FridaysforFuture”, migliaia di studenti armati di cartelli e striscioni, indiversi Paesi del mondo hanno marciato lungo le strade per dare voce ad un tema che troppo spesso vieneminimizzato e perfino ignorato: l’emergenza ambientale.

"Persone da Paesi diversi si riuniscono per prendersi cura della casa comune, che è il solo pianeta che abbiamo" aggiunge Luisa. "Non è un giorno come gli altri per il movimento. L'attenzione nel mondo sulla manifestazione del 15 marzo è cresciuta di giorno in giorno, i politici hanno preso posizione sugli scioperi studenteschi” ha aggiunto Luisa.

Tra le file italiane invece c’è Alice Imbastari, 10 anni non ancora compiuti, nata e cresciuta in Italia ma che per un periodo ha vissuto in Inghilterra: è stata già etichettata la "Greta italiana". «Ho visto una foto di Greta e mi sono un pò interessata, ma non ho fatto niente. Quando sono tornata in Italia ho deciso diaiutarla e quindi oggi sono qui. Sono contenta, pensavo sarebbe venuta meno gente...».

A Londra troviamo Anna Taylor che. insieme ad altri 4 ragazzi, ha fondato il UK Students Climate Network, un’organizzazione di cui fanno parte ragazzi/e minori di 18 anni uniti nel manifestare sulla mancata azione del governo riguardo la crisi ambientale in cui riversa il nostro Pianeta.

Se ci spostiamo nel Sud dell’Oceano Pacifico, nello stato australiano, l’urlo di protesta ha come principali portavoci Harriet O’Shea Carre e Milou Albrecht, due giovanissime attiviste che vivono nelle zone rurali della Victoria lequali lo scorso novembre hanno scritto una lettera al governo, in cui chiedevano maggiore impegno peraffrontare i cambiamenti climatici. Grazie al loro gesto, oltre 15mila studenti hanno deciso di scendere instrada per rivendicare i diritti della nostra Terra. «Faremo qualsiasi cosa per garantire a tutti noi di avereun pianeta sicuro su cui vivere».

Questi sono solo alcuni esempi, ma ci sono tante ragazze e ragazzi che ogni giorni combattono contro un qualcosa a cui nemmeno i governi credono più: salvare il nostro Pianeta. Ed è per questo che è doveroso raccontare le loro storia ed imitare il loro esempio.