Cocer Marina: "Scudo penale per la Mittal? Si conceda anche ai militari"

"Se ci deve essere una deroga alla Costituzione, essa deve avvenire soprattutto per i militari concedendogli lo scudo penale”, si legge in un comunicato di Antonio Ciavarelli del Co.Ce.R. Marina. "Basta perdere un proiettile durante una guardia o una attività di polizia per rischiare la galera e ricorrere a risparmi personali per dimostrare la propria innocenza. Perché concedere immunità amministrative e penali a società straniere e non ad un militare che può subire denunce, durante ordinari controlli ai quali è comandato dall’Amministrazione?", chiede Ciavarelli, che prosegue: "Questo è quanto ho espresso ieri 20 novembre al Ministro della Difesa, membro del Governo, durante l’incontro con le Rappresentanze Militari. Gli ho spiegato che, anche se ciò sa di provocazione, il senso è quello di trasmettergli la tragedia sanitaria che le 13.000 famiglie di militari di Taranto e tutta la cittadinanza stanno subendo. Aspetto che senza dubbio ha ben compreso".