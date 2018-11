Commercianti e artigiani di Genova, parte la raccolta di firme per Autostrade

Commercianti e artigiani di Genova, parte la raccolta di firme per chiedere che possa essere Autostrade a ricostruire il Viadotto

Commercianti e artigiani di Genova si mobilitano per chiedere che la ricostruzione sia rapida ed efficace, e parte la petizione per chiedere che possa essere Autostrade a ricostruire il Viadotto: in un solo giorno sono state raccolte centoventi firme con questo obiettivo. Come scrive il Secolo XIX, commercianti e artigiani ce l'hanno con il governo, “reo di aver messo pochi soldi e tardi sulla legge per Genova”. A lanciare l'iniziativa, partita dal basso, è stata Grazia Torricelli, commerciante di surgelati a Certosa: su un quaderno, con timbro e firma del negozio, sta raccogliendo le firme dei commercianti e dei residenti di tutta l'area interessata: "Andrò in tutta la Valpolcevera, mi fermerò solo il 7 dicembre". L'8 dicembre si progetta infatti di consegnare le firme alle istituzioni, per chiedere che la ricostruzione del viadotto sia affidata ad Autostrade per l'Italia.

Commercianti e artigiani di Genova, parte la raccolta di firme per chiedere che possa essere Autostrade a ricostruire il Viadotto. I contributi a circa 500 titolari di attività

In questi giorni, Autostrade ha versato la seconda tranche di aiuti per il territorio, con circa 500 titolari di attività che hanno ricevuto contributi, una boccata d'ossigeno specie nei quartieri più colpiti dal crollo. "Senza quei soldi avremmo chiuso. I soldi del Governo, invece, sempre che arrivino, arriveranno dopo febbraio" dicono dal point via Gaz, dove la società riceve tutti coloro che chiedono il risarcimento. Appena escono dall'infopoint, commercianti e imprenditori si fermano a Certosa, da Grazia, e firmano la petizione, per chiedere che Genova, e il futuro della città siano al centro dei pensieri e delle decisioni. Come racconta il Secolo XIX, quando i commercianti escono dall'Info Point passano da Grazia e firmano la petizione.