Commerciava frutta e verdura con reddito di cittadinanza, denunciato a Palermo

Percepiva il reddito di cittadinanza, essendo ufficialmente disoccupato, in realtà esercitava un’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli in forma abusiva. Con questa accusa i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria (Pa) hanno denunciato un uomo del posto. Ammesso al reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019, l'uomo avrebbe omesso di dichiarare l’inizio dell’attività all'Inps entro il termine dei 30 giorni previsto dal decreto che ha istituito il reddito di cittadinanza e che obbliga a comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio nonché le altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (come ad esempio l’avvio di una attività lavorativa o comunque la variazione della condizione occupazionale). A seguito del blocco della carta prepagata, l'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Imerese (Pa). La merce detenuta è stata sequestrata e donata ad associazioni caritatevoli del territorio. Sono state immediatamente avviate le operazioni di irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca o decadenza del beneficio ed il recupero dell’indebito percepito, di competenza dell’Inps.