Commesse single: né sposate, né conviventi. Ragusa, l'annuncio di lavoro

Vietato essere sposate o conviventi se si vuole un posto presso un negozio di dolci e caramelle di Ragusa. L'azienda, si legge in un annuncio riportato dal sito on line Ragusanews.com., cerca con "la massima urgenza", una "figura da inserire come commessa, con possibilita' di crescita di grado", fino "a diventare responsabile".

Requisiti "imposti dalla direzione aziendale" eta' massima 30 anni, "serieta', senza o con esperienza nelle vendite e contatto con il pubblico", residente a Ragusa ("astenersi paesi limitrofi"), e "no sposate ne' conviventi". Perche'? "Astenersi perditempo o domande superflue" si legge nello stesso annuncio, quasi a volere fermare prevedibili rimostranze. L'intendimento sarebbe quello di evitare distrazioni e vincoli alle neo assunte, per assicurare una maggiore disponibilita' e concentrazione sul lavoro,