Como, frontale tra auto. Muore una bimba di 16 mesi

INCIDENTE MORTALE NEL COMASCO, MUORE BIMBA DI 16 MESI

E' morta alle due circa di questa notte la bimba di 16 mesi rimasta gravemente ferita nello scontro frontale tra due auto di questa notte a Vighizzolo, frazione di Cantù, in provincia di Como. La bambina, che da subito era apparsa in condizioni gravissime, è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco e portata all'ospedale Sant'Anna in codice rosso. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cantù.

In particolare sono in corso accertamenti per chiarire se la bimba fosse o meno assicurata sul seggiolino. Nello scontro la madre della piccola ha riportato contusioni multiple. Il padre ha una frattura al ginocchio e un trauma cranico, e sarà ricoverato. Il conducente dell'altra vettura coinvolta nello schianto é rimasto invece illeso.