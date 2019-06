Como, si tuffa nel lago per festeggiare la fine della scuola e muore

COMO, FESTEGGIA LA FINE DELLA SCUOLA TUFFANDOSI, MUORE RAGAZZO DI 15 ANNI

E' morto un ragazzo di 15 anni che per festeggiare la fine dell'anno scolastico si è tuffato intorno a mezzogiorno nel lago di Como. Il giovane che si trovava assieme ai compagni si è buttato da un pontile davanti a Villa Geno senza più riemergere. Recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a nove metri di profondità e senza ferite, è stato rianimato dai soccorritori in un primo momento e poi subito trasportato all'ospedale di Bergamo ma non c'è stato niente da fare.