Rackete premiata da Parigi. Fitto: "E la medaglia ai migranti a Ventimiglia?'"

La città di Parigi ha concesso la cittadinanza onoraria alle due comandanti della Sea Watch-3 Carola RACKETE e Pia Kemp "per la loro azione umanitaria". Lo ha reso noto il gruppo "Generation.s" (gruppo politico ispirato ai valori dell'ambientalismo e della democrazia, ndr) che aveva proposto in Consiglio comunale, dove è rappresentato, il conferimento della cittadinanza alle due donne "di fronte alla crisi dell'accoglienza in Europa e per sottolineare l'azione importante delle organizzazioni umanitarie per aiutare i migranti".

MIGRANTI: SALVINI, 'PARIGI PREMIA RACKETE? NON HA DI MEGLIO DA FARE'

"Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l'onoreficienza assegnata a Carola Rackete. "Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl'ultima diretta -afferma il vicepremier - in fin da conti le vogliamo tanto tanto bene, perché ha portato una ventata di simpatia in un paese bello ma strano, che indaga un ministro e libera signorine che attaccano motovedette della Guardia di finanza. Vediamo di renderlo sempre più bello questo Paese e meno strano, accelerando la riforma della giustizia".

FITTO: AI MIGRANTI CHE VOGLIONO ENTRARE IN FRANCIA DA VENTIMIGLIA QUALI MEDAGLIE ASSEGNA?

“La Medaglia Grand Vermei, la più alta onorificenza del Comune di Parigi, verrà assegnata alle due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, per 'aver salvato i migranti in mare' - dichiara il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA Raffaele Fitto -. Le due capitane che hanno sfidato il Governo italiano e violato le nostre leggi sono per i nostri ‘cugini’ francesi delle eroine! Chissà se per il sindaco di Parigi lo sono anche i migranti che cercano di entrare in Francia da Ventimiglia e trovano i soldati pronti a rimandarli indietro. Senza nessuna medaglia!”

Ue, Sinistra unitaria propone di invitare Carola Rackete al Parlamento

Il gruppo della Sinistra unitaria (Gue) ha proposto di invitare la capitana di Sea Watcht 3 Carola Rackete alla commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo. L'invito, che ha ricevuto l'approvazione dei coordinatori dei gruppi politici all'interno della stessa commissione, deve essere però convalidato durante la prossima riunione della commissione Libertà civili prevista il 24 luglio. Lo riferiscono fonti parlamentari.