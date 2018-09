Concorsi, Bussetti: "Basterà la laurea per fare i concorsi e diventare prof."

Bussetti: "Basterà la laurea per fare i concorsi e diventare prof."

Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in un’intervista a Italia Oggi, annuncia il progetto a cui sta lavorando, ovvero quello di riformare il sistema di reclutamento dei docenti, il quale deve diventare più agile e veloce al fine di provvedere al bisogno di nuovi insegnanti.

Bussetti considera infatti il Fit, l’attuale sistema di formazione iniziale e tirocinio previsto dalla riforma della Buona Scuola del governo Renzi, eccessivamente lungo ( tre anni post lauream) e poco congeniale al reclutamento dei docenti, così come mostra ciò che è accaduto quest’anno, con 57mila posti autorizzati e ben 32mila cattedre rimaste vuote.

Il progetto del Ministro dell’Istruzione è quello di aprire nuovamente il percorso di reclutamento ai laureati, con integrazione di esami ad hoc e poi il concorso. “Dobbiamo prevedere una formazione già durante gli anni universitari. Per far sì che si possa andare in cattedra a 26 anni, non a 30 o 40. Con un concorso bandito regolarmente sarà possibile accedere all'insegnamento subito dopo la laurea, senza percorsi di studio ulteriori”.

Inoltre Bussetti risponde anche alla domanda sui problemi strutturali delle scuole italiane, affermando che: “Abbiamo 7 miliardi a disposizione e faremo sì che vengano utilizzati per le certificazioni che mancano agli istituti, per le verifiche negli edifici e per la messa in sicurezza delle strutture”.



Infine per quanto riguarda l’Alternanza scuola-lavoro non si può parlare di cancellazione, anche perché secondo il Ministro dell’Istruzione essa si configura come una “forma di orientamento importante per i nostri giovani”, ma sicuramente dovranno essere apportate delle modifiche al fine di migliorare il rendimento di tale strumento didattico.