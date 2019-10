Confcommercio: Pier Andrea Chevallard nuovo commissario per Roma

Confcommercio ha nominato Pier Andrea Chevallard nuovo commissario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Roma Capitale fino a dicembre 2020. Il nuovo commissario, già Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano e attualmente Direttore Generale e Amministratore Delegato di Tinexta S.p.A., ha maturato esperienze e competenze specifiche sulle funzioni e sul ruolo delle associazioni di categoria, in particolare sull'innovazione dei servizi forniti agli associati per affrontare il perdurare della crisi e aumentare la competitività delle imprese.

Rispetto alla struttura, il nuovo commissario concluderà il percorso di risanamento economico pressoché concluso e punterà con decisione sullo sviluppo associativo e sulla crescita dell’Associazione per continuare a garantire assistenza e tutela dei soci e dei dipendenti dell’Associazione stessa e valorizzare il ruolo delle imprese del territorio. Il terziario, infatti, rimane un settore centrale nel tessuto economico di una città come Roma che ha nelle attività del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e nelle professioni la parte più rilevante della propria economia.