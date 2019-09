Consigliere di CasaPound salva bagnante che stava annegando in Sardegna

Era in vacanza sulla costa di Tuerredda, in Sardegna, Sandro "Sandrone" Trigolo, consigliere comunale di CasaPound a Bolzano, quando - venerdì scorso intorno alle 16.00 - ha avvistato un bagnante che si era spinto troppo al largo restando senza forze e rischiando di annegare.

Mentre i presenti a riva gridavano a gran voce invocando l'intervento dei bagnini, Trigolo, in ferie con la fidanzata Manuela, non ha perso tempo e si è tuffato raggiungendo tempestivamente l'uomo in pericolo, un turista 60enne, a cento metri dalla riva e trascinandolo fortunatamente in salvo sulla battigia.

Oltre ai ringraziamenti del malcapitato, il coraggioso Trigolo - ormai divenuto una sorta di eroe locale - si è anche visto rivolgere i complimenti degli uomini del servizio di salvataggio che hanno commentato: "Sei arrivato prima di noi, e per giunta senza barca".