Consiglio Superiore Sanità, Grillo: nessun dossier, assurde accuse di Fascismo

"Oggi Repubblica pubblica uno stralcio di un documento che proverebbe la mia intenzione di 'schedare' i componenti uscenti del Css, Consiglio Superiore di Sanita'. Facciamo chiarezza".

Cosi' su Facebook il ministro della Salute Giulia GRILLO, che ha pubblicato sul suo sito il documento integrale (http://www.giuliagrillo.it/documento_integrale/) cui si fa riferimento "e che non e' stato sollecitato da me PRIMA di decidere la revoca delle nomine dei membri non di diritto del Css, ma costituisce un appunto del tutto informale che ho chiesto in chat ai miei colleghi parlamentari DOPO aver sciolto la commissione", sottolinea il ministro.

"Perche' l'ho fatto? Perche' a seguito dello scioglimento del Css da piu' parti, in primis dalle dichiarazioni della ex presidente Siliquini, si chiedeva di agire separando la politica dalla scienza. Semplicemente nel corso di normali interlocuzioni , ho chiesto ai colleghi se avevano notizie di attivita' politica da parte degli ormai ex membri. Il risultato e' sotto i vostri occhi", prosegue GRILLO.

"Vi sembra un dossier? Non ho mai avviato dossieraggi (e mai lo faro'), figuriamoci via chat! Il MoVimento 5 Stelle e' per la trasparenza, per cui mi interessava semplicemente capire in vista di nuove nomine, qualche nota di rilievo PUBBLICA di cui non ero a conoscenza. Ho dichiarato che alcuni ex componenti avrebbero potuto essere rinominati, mi interessava avere qualche informazione. Sottolineo che dal testo non vi sono demeriti - aggiunge il ministro -: nessuno e' cosi' folle da pensare che aver operato un ex presidente del Consiglio possa costituire una nota negativa o che avere una moglie che ha collaborato con un esponente politico dell'opposizione possa costituire un vulnus. Ho agito e agiro' sempre per i cittadini in trasparenza per valorizzare il merito nelle nomine e non le appartenenze politiche.

Leggo dichiarazioni di fuoco da parte delle opposizioni: e' il gioco delle parti. Accusare di epurazione e fascismo, di 'allarme per la democrazia', un ministro che legittimamente si informa sul profilo ripeto PUBBLICO di membri di una commissione e' semplicemente assurdo e fuori dalla realta' dei fatti che vi presento per quello che sono - conclude Giulia GRILLO -. Rinnovare le commissioni aprendo le porte al nuovo, magari a chi pur avendo i titoli non ha i legami 'giusti' e' un'operazione che il Paese probabilmente non ha mai visto e questo da' chiaramente fastidio a qualcuno".