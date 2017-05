Consip, accuse a Romeo: interrogato Gasparri

Consip: accuse a Romeo, cominciato interrogatorio Gasparri

E' cominciato poco fa, davanti al giudice Gaspare Sturzo, l'interrogatorio in sede di incidente probatorio di Marco Gasparri, il dirigente Consip che ha ammesso pria ai magistrati di Napoli e poi a quelli di Roma di aver preso soldi (circa 100mila euro nell'arco di tre anni) da Alfredo Romeo dandogli in cambio dritte e suggerimenti sui bandi di gara e su come preparare le offerte.

L'atto istruttorio, sollecitato dal pm Mario Palazzi, serve alla Procura della capitale per cristallizzare le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Gasparri che saranno poi utilizzate come prova quando ci sara' il processo in tribunale. In aula, rigorosamente a porte chiuse, oltre al gip e al pm, sono presenti gli avvocati dell'imprenditore campano e i legali della sua societa' di servizi, la Romeo Gestioni spa. Gasparri e' assistito da un suo difensore. Ha preferito disertare l'udienza, invece, Alfredo Romeo che dal primo marzo scorso e' detenuto nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di corruzione proprio in conseguenza delle dichiarazioni di Gasparri.