Consip, il maggiore Scafarto del Noe sospeso dal servizio

Consip: gip sospende da servizio il maggiore Scafarto (ex Noe)

Il maggiore dei carabinieri Giampaolo Scafarto, ex ufficiale del Noe, e' stato raggiunto oggi da una nuova misura interdittiva che lo sospende dal servizio per un anno per l'accusa di depistaggio contestatagli dalla Procura nell'ambito della vicenda Consip. Scafarto, che e' indagato anche per falso e rivelazione del segreto d'ufficio sempre in relazione ad altri filoni dell'inchiesta, era stato raggiunto da analoga ordinanza cautelare prima di Natale ma il gip Gaspare Sturzo aveva annullato il provvedimento restrittivo per un vizio di forma.

L'ordine di sospensione dall'Arma era stato notificato a suo tempo anche al colonnello Alessandro Sessa, gia' al Noe, per essere poi annullato per le stesse ragioni. Stavolta, pero', nei confronti di Sessa, che nel frattempo ha dimostrato di essersi spontaneamente autosospeso dall'incarico, il gip non ha emesso alcuna misura interdittiva.