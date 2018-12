Consip, le richieste della procura. "A processo anche l'ex ministro Lotti"

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone nell'ambito della maxi inchiesta sul caso Consip. Rischiano di finire sotto processo l'ex ministro Luca Lotti, l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia, l'imprenditore Carlo Russo, Filippo Vannoni, l'ex maggiore del Noe Gian Paolo Scafarto e l'ex colonnello dell'Arma, Alessandro Sessa.

Nei confronti di Lotti i pm di piazzale Clodio contestano il reato di favoreggiamento così come per Saltalamacchia e Vannoni. Per Del Sette il reato ipotizzato è quello di rivelazione del segreto d'ufficio, a Russo i pm, invece, contestano il reato di millantato credito. Scafarto rischia il processo per l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio,falso e depistaggio. Quest'ultima fattispecie è contestata a Sessa. Nei confronti di Tiziano Renzi la procura, nell'ambito della chiusura dell'indagine il 29 ottobre scorso, ha sollecitato l'archiviazione.



CASO CONSIP, LOTTI: OGGI UNA ARCHIVIAZIONE, IL TEMPO E' GALANTUOMO - "Due anni fa, quando sono iniziate leindagini per il cosiddetto 'caso Consip', mi sono stati contestati ilreato di rivelazione del segreto d'ufficio e il reato di favoreggiamentoche avrei commesso in favore dell'ex ad di Consip Luigi Marroni. Oggiprendo atto con soddisfazione che la Procura della Repubblica ha chiestol'archiviazione per uno dei due reati, ossia la rivelazione del segretod'ufficio". Lo scrive su Facebook Luca Lotti. "Confido che il successivocorso del procedimento - già a partire dall'udienza preliminare -consentirà di accertare l'infondatezza anche della residuale ipotesi direato -prosegue il deputato del Pd-. A chi è garantista a giornialterni, a chi strumentalizza la giustizia a soli fini politici, a chipreferisce fare processi sui giornali e non nelle Aule dei Tribunali, achi spara sentenze ancora prima che un normale processo abbia inizio, milimito a dire solo questo: non perdiamoci di vista perché, lo ripetosempre, il tempo è galantuomo".

Consip: Silvestri (M5s), se Lotti a giudizio fatto gravissimo - "Vi ricordate il caso Consip? Bene, oggi i renziani saranno meno spavaldi del solito visto che la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Luca Lotti. L'ex ministro, e attuale braccio destro di Renzi, rischia di finire sotto processo per favoreggiamento. Secondo l'accusa Lotti avrebbe rivelato all'ad di Consip l'esistenza di una indagine che lo riguardava. Se tutto questo venisse confermato saremmo dinanzi a fatti gravissimi: sfruttare la propria posizione politica per aiutare 'amici'. Semplicemente vergognoso!", cosi' il deputato M5s Francesco Silvestri.

Consip: Carabetta (M5s), Pd puo' diventare partito favoreggiamento - "Se per l'ex ministro e attuale deputato Dem Luca Lotti il procedimento proseguira' e dovessero emergere delle responsabilita', i nodi del Giglio magico potrebbero venire al pettine. Nel caso di Lotti, l'accusa di avere informato gli indagati del caso Consip dell'apertura di un'inchiesta a loro carico e' molto grave. Se le ipotesi degli inquirenti verranno confermate dai giudici, il Pd di Renzi, da partito dei favoritismi e delle leggi ad hoc per avvantaggiare questo o quell'altro amico, si trasformerebbe nel partito del favoreggiamento, ossia cio' di cui e' accusato Lotti". Cosi' in una nota il deputato M5s Luca Carabetta.