Luigi Marroni lascia Consip. L'Ad lo ha annunciato al termine di un incontro con il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. "Il mio futuro? - ha detto - Non sara' certo in Consip, l'assemblea del 27 chiude un'esperienza bellissima per me". "Sono un fedele servitore dello Stato - ha aggiunto - e faccio il mio lavoro fino in fondo. E' stato un onore lavorare per lo Stato italiano".