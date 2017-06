Consip, no rapporti tra Romeo Gestioni e Pa per un anno

Consip: gip, no rapporti Romeo Gestioni con Pa per un anno

Il gip Gaspare Sturzo ha accolto la richiesta della Procura di Roma e applicato la misura interdittiva cautelare nei confronti della Romeo Gestioni spa disponendo per la societa' (riconducibile all'imprenditore Alfredo Romeo, in carcere dal primo marzo per corruzione nell'ambito dell'indagine Consip) il divieto di concludere contratti con la Pubblica amministrazione per il periodo di un anno. Il giudice, con un provvedimento motivato di 85 pagine, ha pero' sospeso questa misura, come sollecitato dai legali della Romeo Gestioni spa, fissando il rispetto di alcune condizioni, contemplate dal decreto 231 del 2011 sulla responsabilita' amministrativa degli enti: in particolare, la societa' di servizi dovra' versare entro 7 giorni la somma a titolo di cauzione pari a 309mila euro. Inoltre, la stessa dovra' presentare nuovi modelli organizzativi (cioe' un piano strategico di intervento sugli obiettivi considerati), che il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Mario Palazzi a suo tempo avevano ritenuto inidonei, e dare prova entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare dell'adempimento del piano stesso. In caso contrario, questa misura interdittiva, che non vale per i contratti gia' in essere stipulati dalla Romeo Gestioni spa con la Pubblica amministrazione, entrera' in vigore.

Lo stesso giudice Sturzo dovra' pronunciarsi nei prossimi giorni sulla richiesta di giudizio immediato che la Procura ha avanzato nei confronti di Romeo e dell'ex dirigente Consip Marco Gasparri, al quale l'imprenditore partenopeo ha consegnato nell'arco di tre anni (tra il 2014 e il 2016) circa 100mila euro in contanti per avere in cambio consigli e suggerimenti sui bandi di gara e sulle offerte da presentare. A seguito delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Gasparri, peraltro confermate di recente in un incidente probatorio, Romeo e' detenuto a Regina Coeli per concorso in corruzione dal primo marzo scorso, giorno del suo 64esimo compleanno.