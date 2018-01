Consip, proroga di sei mesi delle indagini

Tutto rimandato a dopo le elezioni del 4 marzo. L'avviso di richiesta di proroga di sei mesi del termine delle indagini preliminari per il caso Consip, del pm Mario Palazzi, è stato notificata dal gip Gaspare Sturzo per tutte e 12 le persone sottoposte a indagine, come si legge nell'atto del tribunale di Roma depositato in cancelleria il 9 gennaio 2018.

L'avviso è stato quindi recapitato al ministro dello Sport Luca Lotti, a Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Mateeo, al generale Tullio del Sette, agli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, all'ex parlamentare Italo Bocchino, al generale Emanuele Saltalamacchia, all'ex manager della centrale acquisti della Pa Domenico Casalino, a Francesco Licci, all'ad di Grandi Stazioni, Silvio Gizzi, al presidente Publiacqua, società partecipata del Comune di Firenze, Filippo Vannoni e a Luigi Ferrara. Ognuno di loro potrà presentare una propria memoria entro cinque giorni dalla notificazione.