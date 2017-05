Consip, Renzi al telefono al padre: "Sei un bugiardo"

"Babbo devi dire tutta la verita' ai magistrati": cosi' Il Fatto Quotidiano riporta un'intercettazione del 2 marzo di quest'anno tra Matteo Renzi e il padre Tiziano, alla vigilia della convocazione di quest'ultimo in procura, nell'ambito della vicenda Consip. Il brogliaccio e' riportato nel libro del giornalista Marco Lillo 'Di padre in figlio'.

"E' una cosa molto seria", afferma l'ex premier, secondo quanto ricostruito da Lillo: "Devi ricordarti tutti gli incontri e i luoghi, non e' piu' la questione della Madonnina e del giro di merda di Firenze per Medjugorje". E ancora: "Devi dire nomi e cognomi", "Mazzei e' l'unico che conosco anche io".

"E' vero che hai fatto una cena con Romeo?", e' la domanda dell'ex premier. E i carabinieri - riporta il quotidiano - annotano: "Tiziano dice di no e che le cene se le ricorda ma i bar no". Quindi Matteo Renzi: "Non ti credo e devi immaginarti cosa puo' pensare il magistrato". E ancora: "Andrai a processo, ci vorranno tre anni e io lascero' le primarie", "non puoi dire bugie o non mi ricordo e devi ricordarti che non e' un gioco". "Non dire di mamma, se no la interrogano...", aggiunge.

E l'ex premier sbotta: "Io non voglio essere preso in giro e tu devi dire la verità in quanto in passato la verità non l'hai detta a Luca (Lotti, ndr) e non farmi aggiungere altro. Devi dire se hai incontrato Romeo una o più volte e devi riferire tutto quello che vi siete detti".