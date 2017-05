Consip, Renzi ritwitta le parole di Scafarto. E l'azienda aumenta gli utili

Consip: Renzi ritwitta la frase di Scafarto su Woodcock

"Sul Corriere rivelazione di Scafarto 'Concordai con Woodcock capitolo sui servizi segreti nel rapporto su Consip'. Ma era falso", e' il tweet dell'account di In Cammino che viene rilanciato, sempre su Twitter, da Matteo Renzi.

Consip: utile 2016 a 789.258 euro, risparmio sale a 3,5 mld

Nel frattempo l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2016 della Consip che si e' chiuso con um utile netto pari a 789.268 euro, in crescita rispetto ai 461.036 euro del 2015. L'importo, informa una nota, e' stato destinato, come previsto dalla Legge di Stabilita' 2016, ai diversi capitoli di entrata del bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'entita' dei risparmi conseguiti per singola voce di spesa. Per quanto riguarda i risultati della gestione, il consuntivo 2016 sulle attivita' progettate e sviluppate da Consip ha fatto segnare una "spesa presidiata" che passa da 40,1 mld a 48,3 miliardi (+20%), ovvero oltre la meta' dell'intera spesa pubblica per beni e servizi (89 mld). L'"intermediato" sale da 7,3 mld a 8,1 miliardi (+11%); in altri termini, cio' significa che ogni 6 euro di spesa presidiata, 1 euro viene acquistato direttamente attraverso Consip. Il "risparmio" aumenta da 3,3 a 3,5 miliardi (+6%), come riscontrato anche dalla annuale rilevazione Mef-Istat sui prezzi di acquisto della PA. A questo valore, conclude il comunicato, vanno poi aggiunte altre voci di risparmio indiretto legate all'utilizzo degli strumenti Consip (es. dematerializzazione, riduzione tempi) che sono stimati, con una apposita analisi del Politecnico di Milano, in ulteriori 3 miliardi.