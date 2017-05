Consip: Renzi, show mediatico,chi ha violato legge deve pagare

"E adesso che si e' consumato questo magnifico show mediatico, diversivo per vendere qualche copia in piu' di un libro, confermo la mia posizione degli ultimi quattro mesi. Non permetteremo che su questa indagine cali il sipario o il silenzio. Andremo fino in fondo. Vogliamo la verita'. Il dibattito sulle intercettazioni e' il dito, noi non perdiamo di vista la luna: chi ha violato la legge deve pagare". Lo scrive il segretario Pd, Matteo Renzi, su Facebook.