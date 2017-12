Consip, Saltalamacchia interrogato (e promosso)

Consip: interrogato da pm Roma generale Saltalamacchia

Interrogatorio in Procura per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, il comandante della Regione Toscana indagato nell'ambito della vicenda Consip per favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio. L'alto ufficiale dell'Arma, sentito dal procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, dall'aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi, e' accusato di essere uno degli autori delle fughe di notizie assieme al ministro dello Sport, Luca Lotti e al comandante Generale dell'Arma, Tullio del Sette.

Le accuse a Saltalamacchia

Le accuse mosse a Saltalamacchia si basano quasi totalmente sulla testimonianza resa dall'ex amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni che il 19 dicembre 2016 (e poi a luglio scorso in un seguente interrogatorio) sentito come persona informata sui fatti aveva detto di aver tolto le cimici dal suo studio per aver appreso in quattro differenti occasioni da Filippo Vannoni, dal generale Emanuele Saltalamacchia, dal presidente di Consip Luigi Ferrara e da Lotti di essere intercettato.

Saltalamacchia promosso da Del Sette?

E intanto proprio oggi si decideranno le graduatorie di avanzamento dei generali di brigata che vogliono diventare generali di divisione. Del Sette dovrebbe presiedere la commissione di valutazione. E proprio Saltalamacchia potrebbe essere promosso.