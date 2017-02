Consip, sms di Lotti a Emiliano: "Incontra Russo, è amico di babbo Renzi"

SMS DA LOTTI A EMILIANO: "INCONTRA L'AMICO DI BABBO RENZI"

Nel 2014 il ministro Luca Lotti, ora indagato nella vicenda Consip, sponsorizzò Carlo Russo presso Michele Emiliano. Il governatore della Puglia, scrive il Fatto Quotidiano, avrebbe ricevuto degli sms da Lotti che lo invitavano a incontrare Russo, imprenditore considerato vicino al padre di Renzi, Tiziano.

CONSIP, M5S: LOTTI CHIARISCA SU SMS A EMILIANO. GRAVE SILENZIO RENZI

"Dopo le rivelazioni odierne sulla vicenda Consip, da parte di alcuni organi di stampa, il silenzio di Matteo Renzi e quello del ministro Luca Lotti diventa ancora più grave e i contorni della vicenda, se possibile, ancora più torbidi. Le rivelazioni del governatore della Puglia, Michele Emiliano, per cui l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avrebbe caldeggiato un incontro del presidente della Puglia con Carlo Russo, indagato nell'inchiesta Consip, e definito amico dell'entourage di Renzi e di Maria Elena Boschi, aggravano, se possibile, da un punto di vista politico, la posizione di Lotti e del giglio magico. L'inchiesta della magistratura farà il suo corso ma qui c'è un enorme questione politica e ci chiediamo perché Renzi continua a rimanere in silenzio? Renzi sapeva che Russo si accreditava come amico della sua famiglia sia presso Alfredo Romeo, sia presso Emiliano, per incontrare il governatore della Puglia? E Lotti, che sponsorizzava Russo, cosa ha da dire al riguardo? I cittadini aspettano risposte perché parliamo di esponenti dell'esecutivo e della gestione di appalti per la P.A. per una cifra pari a 2,7 miliardi di euro. Comprendiamo l'imbarazzo degli esponenti del Pd ma, davvero, non hanno nulla da dire su questa vicenda?". È quanto afferma in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Vincenzo Caso.