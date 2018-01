Consip, Woodcock a processo disciplinare al Csm il 19 febbraio

Consip: Csm, il 19 febbraio processo disciplinare a Woodcock

E' stato fissato per il prossimo 19 febbraio il processo disciplinare al Csm a carico del pm di Napoli Henry John Woodcock. Il 'tribunale delle toghe' dovra' pronunciarsi sulle incolpazioni formulate lo scorso novembre dal procuratore generale della Cassazione, titolare dell'azione disciplinare, inerenti i virgolettati contenuti in un articolo di 'Repubblica' sul caso Consip e l'audizione dell'ex consigliere economico di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, sentito come persona informata sui fatti e non come indagato. Per la vicenda riguardante Vannoni, la contestazione disciplinare del pg e' rivolta anche alla pm di Napoli Celestina Carrano.