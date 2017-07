Consip, Zanda (Pd) lavora a una mozione-interrogazione al Senato

Il capogruppo del Pd al Senato ha deciso di presentare una mozione o un’interrogazione sul caso Consip. E' la via utilizza dal presidente dei senatori dem per “parlamentarizzare” la discussione sull’inchiesta giudiziaria nata a Napoli e finita poi a Roma. Il testo verterebbe sui comportamenti tenuti da ufficiali dell’Arma in forza al Noe, il Nucleo ecologico protagonista delle indagini sull’imprenditore Romeo, sfociate nel coinvolgimento di Tiziano Renzi, il padre del segretario del Partito Democratico.

Mozione o interrogazione a cui Zanda sta lavorando già da oggi con i suoi collaboratori a Palazzo Madama e che avrà tempi rapidi. La volontà del capogruppo Pd è di discuterla e approvarla entro la fine di questo mese.

Zanda esclude che lo strumento possa essere una commissione d’inchiesta, come quella sulle banche. "Siamo ormai troppo avanti con la legislatura", afferma. La commissione ha infatti bisogno di una legge per essere istituita. Si andrebbe per forza a dopo le ferie estive, con un voto che potrebbe cadere tra ottobre e novembre. A quel punto i tempi sarebbero risicatissimi.

C'è anche l’impatto politico, perché una cosa sono le mozioni e le interpellanze, ben altra una commissione d’inchiesta. Zanda parla di una sua iniziativa personale. "Non me lo ha chiesto Renzi". In particolare, nell’elenco del capogruppo, ci sono i falsi nei verbali a danno di Tiziano Renzi, l’invio del materiale ad agenti dei servizi segreti, l’intenzione di mettere microspie nell’ufficio del comandante generale dell’Arma Del Sette. Fatti che, secondo Zanda, "hanno a che fare con la tenuta della democrazia".