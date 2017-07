Consip,nuove intercettazioni. Romeo:ho conosciuto Tiziano Renzi, è come Matteo

Nuove intercettazioni sul caso Consip

Emergono nuove intercettazioni sul caso Consip. In un dialogo con Carlo Russo, Romeo dice: "Tiziano Renzi è molto simile a Matteo, è il figlio moltiplicato per dieci". E parla di una reciproca conoscenza. Il tutto viene riportato da Il Fatto Quotidiano. Scrive Marco Lillo: "Alfredo Romeo in una conversazione intercettata dal Noe dei Carabinieri finora inedita sembra dire che ha conosciuto Tiziano Renzi e che lo trova molto simile nel carattere al figlio Matteo". E viene riportato un dialogo tra Romeo e Carlo Russo. "Romeo chiede a Russo di potere organizzare una cena con Tiziano. Russo cerca di rinviare con la scusa che è il segretario del Pd di Rignano sull'Arno e ora è impegnato nella locale festa dell'Unità".

Ed ecco il dialogo riportato da il Fatto:

Russo: si si si ma lì ora appena finisce sta benedetta festa dell'uniotà, non si preoccupi! Ieri mattina era sulla ruspa a fare la pista per giocare i bambini...

Romeo: sì, ma no io lo immagino perché io (non, ndr) l'ho conosciuto lo vedo un personaggio... il figlio esasperato! Il figlio moltiplicato per dieci... perché poi in alcuni casi c'ha... hanno gli stessi atteggiamenti.

Russo: si si aivoglia vero! E' solo che, appunto il figlio a imparato a...

Romeo: a essere...

Russo: eh!

Romeo: più prudente, più misurato. Poi come dice lui somiglia alla mamma, la mamma deve essere una persona... un po' più prudente! Eh?

Russo: Si', mamma sì. Però insomma sono anche...

Romeo: Dottò dobbiamo fare questa cosa... facciamola quanto prima possibile!

Russo: lo facciamo lo facciamo!

Consip: Renzi, vicenda mi tocca, mio padre e' in ospedale

"Sono toccato da questa vicenda. Adesso mio padre e' in ospedale e lo sara' fino a giovedi' per una piccola operazione al cuore. C'e' un elemento umano che mi colpisce". Lo ha detto Matteo Renzi parlando del caso Consip, spiegando che domani andra' a trovarlo. "Ma questo lo metto da parte. Il punto della sua vicenda non mi riguarda come figlio. Se c'e' questo concorso esterno in traffico di influenze, verra' chiarito in tribunale. Ma, se un pezzo di istituzioni ha fabbricato prove false, devono venir fuori i nomi e i cognomi. Non si scherza con le istituzioni democratiche".